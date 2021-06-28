جدول اسعار المحروقات سيصدر صباح غد على سعر صرف الدولار 3900 – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 21:46

جدول اسعار المحروقات سيصدر صباح غد على سعر صرف الدولار 3900

منذ 2 ساعة 28 June، 2021
زحمة على محطات الوقود في صيدا
لبنان

اعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان، انها “بصدد إصدار جدول تركيب الاسعار للمحروقات صباح غد الثلثاء 29/6/2021 على سعر صرف الدولار الواحد 3900 ل.ل.،استنادا الى كتاب رئاسة مجلس الوزراءرقم 714/م.ص تاريخ 25/6/2021. وبالتالي تطمئن المديرية ان الشركات المستوردة للنفط ستقوم بتسليم المحروقات لزوم السوق المحلي استنادا الى الجدول الجديد، كما ان مصرف لبنان باشر بفتح إعتمادات البواخر النفطية الراسية قبالة السواحل اللبنانية، وعليه بدأت البواخر النفطية بإفراغ حمولتها، وهذا سيوفر بصورة مستدامة تأمين السوق المحلي بالمحروقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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