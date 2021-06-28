كورونا في بريطانيا.. تسجيل 3 وفيات و22868 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية الاثنين انه تم تسجيل 22868 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا، مقارنة مع 23 السبت و11 الأحد، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128103 أشخاص”.

وأفادت الوزارة “بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 44.454 مليون شخص، بينهم أكثر من 32.583 مليون حصلوا على الجرعة الثانية”.

المصدر: روسيا اليوم