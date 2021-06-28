القوات العراقية: العدوان الأمريكي على موقع عند الحدود العراقية السورية انتهاك سافر لسيادة البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 15:24

القوات العراقية: العدوان الأمريكي على موقع عند الحدود العراقية السورية انتهاك سافر لسيادة البلاد

منذ 2 ساعة 28 June، 2021
يحيى رسول
العراق - عربي وإقليمي

أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول العدوان الجوي الأمريكي على موقع داخل الأراضي العراقية مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً سافراً ومرفوضاً لسيادة البلاد.
ونقل موقع السومرية نيوز عن رسول قوله في بيان اليوم إن “الهجوم الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعاً على الحدود العراقية السورية يمثل انتهاكاً سافراً ومرفوضاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية”.
وأضاف رسول إن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.

المصدر: السومرية

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