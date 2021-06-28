متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نفذت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة وكانت الإصابات دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2021 - 01:42

متحدث القوات المسلحة اليمنية: العملية المشتركة نفذت بـ5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة وكانت الإصابات دقيقة

منذ 2 ساعة 27 June، 2021
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