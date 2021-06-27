الخارجية السورية: حقنا في الجولان السوري المحتل ثابت لا يسقط بالتقادم والمواقف الاميركية والاسرائيلية باطلة

دانت الخارجية السورية في بيان التصريحات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بخصوص الجولان السوري المحتل مؤكدة أن حقها في الجولان ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية وهو عائد لا محالة إلى كنف الوطن الأم.

واكد البيان أن السياسة الأمريكية تجاه الأمة العربية وقضاياها تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة.

وأضاف البيان إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً على أن حقها في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية وهو حق لا يموت بالتقادم وإن كافة المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء هذا الحق باطلة ولا أثر قانونياً لها.

وجددت الخارجية السورية في بيانها تأكيدها على أن الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي وسيأتي اليوم الذي يرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم.

المصدر: وكالة سانا