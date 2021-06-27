حزب الله يكرم عاملي الحافلة الرمضانية وفرقة مهدي الإنشادية

نظم حزب الله احتفالا تكريميا، لنشاط الحافلة الرمضانية الانشادية وجهدها المتواصل للعام الثاني على التوالي، نفذته شعبة الغازية في بلدات الجنوب، لمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس فرقة مهدي الإنشادية، في قاعة مدينة الامام الخميني الشبابية الكشفية في زوطر الشرقية، في حضور مسؤول شعبة الغازية في الحزب سمير حسون، مفوض قطاع صيدا في كشافة الإمام المهدي بلال جوني والعاملين والمنشدين وقراء القرآن الكريم.

استهل الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارىء القائد محمود بلوط، فعزف للنشيد الوطني ونشيد “حزب الله” ونشيد جمعية كشافة الإمام المهدي، ثم كلمة لعريف الاحتفال قائد الفرقة محمد غندور، شكر فيها ل “جهود العاملين في الحافلة الرمضانية، والعمل المبذول للفرقة منذ التأسيس عام 2011 في المسرحية العاشورائية آنذاك”. ولفت إلى أن “نشاط الحافلة الرمضانية لهذه السنة بلغ 37 نشاطا متجولا”.

وبعد عرض فيديو حول نشاط الحافلة وآخر عن “دقيقة في عشر سنوات”، شكر حسون للعاملين “تعاونهم المميز الذي تألق بالحافلة”، وأثنى بدوره جوني على عمل افراد الشعبة.

وختاما كرم صاحب الحافلة لتبرعه بها 50 يوما مع فريق العاملين، وقدمت لهم دروع شكر تقديرية، ووزعت شهادات لأعضاء الفرقة. كذلك كرم حسون وجوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام