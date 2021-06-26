التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة العكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 13:22
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الأمين العام لحزب الله: اذا أصبحت الدولة عاجزة عن استيراد المحروقات نحن حاضرون لجلب المحروقات الإيرانية إلى لبنان
السيد حسن نصرالله: كل المقدمات الإدارية واللوجستية لإنجاح خطوة المجيء بالمحروقات من إيران وتوزيعها على المواطنين أنجزت
السيد نصرالله: بدأنا تلبية دعوة باسيل ونريد مد يد العون وانا لست في موقع من يريد لعب دور الحكم في هكذا مسائل
السيد نصرالله: في إطار المبادرة القائمة التقينا مع باسيل وتناقشنا بأفكار جديدة وهناك ما أنجز والبعض علق وسنكمل النقاش
السيد نصرالله: كل هذه الجهود قد توصل لمكان مرضى لعون والحريري حتى إذا تفاهما يمكن إخراج الحكومة للوجود
السيد نصرالله: اتهامنا بتعطيل تأليف حكومة هو افتراء وتضليل وعدوان ولم نتحدث يوما عن مثالثة ولم نفكر بها بل لم نقبل بها
السيد نصرالله: لسنا على الحياد في موضوع الحكومة بل نأخذ الموقف الى جانب الحق
السيد نصرالله: ما نشاهده في موضوع البنزين والغذاء والدواء يجب أن يكون ضاغطا أخلاقيا على المعنيين بالتأليف
السيد نصرالله: أي كلام في هذا الظرف يأخذ الى الفتنة حرام ومن الكبائر ومنع الفتنة أولى من أي شيء آخر
السيد نصرالله: تبرير الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لمواجهة حزب الله هو محاولة لإثارة الفتنة
السيد نصرالله: الذي يعيق تقوية الجيش اللبناني على كل صعيد هو الإدارة الأمريكية
السفارة الإيرانية في لبنان: إن وصول ناقلات النفط إلى بيروت هو بغنى عن تفاهات السفيرة الأميركية
السفارة الإيرانية: لا ينبغي للسفيرة الأميركية أن تتدخل في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين اللبناني والإيراني
وزارة الصحة تستكمل لليوم الثاني على التوالي فعاليات مارتون فايزر للوقاية من فيروس كورونا في جميع المناطق اللبنانية
مديرية الطيران المدني: يقتصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة على الركاب والأجهزة الأمنية وموظفي الشركات لمنع انتشار كورونا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين عقب الاعتداء عليهما بالضرب خلال مواجهات في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استعراض للحشد الشعبي: أنتم أبناء الدولة قمتم والقوات الأمنية بدحر الإرهاب
وزارة الصحة العراقية تحذر من أن الارتفاع في معدلات الإصابة في العراق ينذر بموجة ثالثة أشد
محافظ اربيل: اسقاط 3 طائرات مسيرة على بعد 3 كيلومترات من القنصلية الأميركية بإقليم كردستان العراق
الخارجية الإيرانية: يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا إذا تخلت واشنطن عن استخدام العقوبات كورقة مساومة
الرئيس الإيراني: تلقى الإمام الخامنئي اللقاح الإيراني كان عنصرا تشجيعيا للعلماء الذين أنجزوا عملا عظيما بوقت قياسي
الرئيس الأفغاني: قرار الانسحاب الأميركي من البلاد يفتح فصلاً جديداً في العلاقات المشتركة بين البلدين
وزارة الدفاع الروسية: انطلاق تدريبات مشتركة بين قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران الروسيان
المحكمة الأميركية تحكم على الشرطي قاتل الشاب الأميركي من أصول افريقية جورج فلويد بالسجن 22 عاما وستة أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي البداوي عند مفرق المنكوبين بالاتجاهين وقرب محطة العكومي
منذ 2 ساعة
26 June، 2021
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