التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة البرغلية وحركة المرور كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير صور – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 10:12

التحكم المروري: إعادة فتح السير على اوتوستراد صور صيدا عند محلة البرغلية وحركة المرور كثيفة في المحلة وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير صور

منذ 46 mins 26 June، 2021
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