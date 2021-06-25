قطع الطرق عند دوار ايليا وتقاطع الراهبات في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 25 2021 - 21:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الأمين العام لحزب الله: اذا أصبحت الدولة عاجزة عن استيراد المحروقات نحن حاضرون لجلب المحروقات الإيرانية إلى لبنان
السيد حسن نصرالله: كل المقدمات الإدارية واللوجستية لإنجاح خطوة المجيئ بالمحروقات من إيران وتوزيعها على المواطنين أنجزت
السيد نصرالله: باسيل لم يذكر كلمة تفويض وليس في ما يطلبه تفويض أو تسليم أمر
السيد نصرالله: بدأنا تلبية دعوة باسيل ونريد مد يد العون وانا لست في موقع من يريد لعب دور الحكم في هكذا مسائل
السيد نصرالله: في اطار المبادرة القائمة التقينا مع باسيل وتناقشنا بافكار جديدة وهناك ما انجز والبعض علق وسنكمل النقاس
السيد نصرالله: كل هذه الجهود قد توصل لمكان مرضى لعون والحريري حتى اذا تفاهما يمكن اخراج الحكومة للوجود
السيد نصرالله: اتهامنا بتعطيل تأليف حكومة هو افتراء وتضليل وعدوان ولم نتحدث يوما عن مثالثة ولم نفكر بها بل لم نقبل بها
السيد نصرالله: لسنا على الحياد في موضوع الحكومة بل نأخذ الموقف الى جانب الحق
السيد نصرالله: ما نشاهده في موضوع البنزين والغذاء والدواء يجب أن يكون ضاغطا أخلاقيا على المعنيين بالتأليف
السيد نصرالله: أي كلام في هذا الظرف يأخذ الى الفتنة حرام ومن الكبائر ومنع الفتنة أولى من أي شيء آخر
السيد نصرالله: هناك مجموعة كبيرة من الأزمات في لبنان لكن لدينا نعمة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي
السيد نصرالله: تبرير الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لمواجهة حزب الله هو محاولة لإثارة الفتنة
السيد نصرالله: الذي يعيق تقوية الجيش اللبناني على كل صعيد هو الإدارة الأمريكية
السيد نصرالله: نعبر عن إدانتنا وتنديدنا بالعدوان الأمريكي الإعلامي على وسائل إعلام تنتمي الى ثقافة ومحور المقاومة
السيد نصرالله: الشكر لقيادة كتائب حزب الله في العراق التي أعلنت أنها ستكون جزءا من المعادلة الإقليمية لحماية القدس
السيد نصرالله: الشكر لحكومة العراق التي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة أخذت قرارا ان تتعاون مع لبنان في موضوع النفط
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوقع على الموافقة الاستثنائية لتأمين تمويل استيراد المحروقات وفق تسعيرة 3900 ليرة
محتجون يقطعون الطرقات بالإطارات المشتعلة في أكثر من منطقة لبنانية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية
مسؤول ملف النازحين في حزب الله: بئس هذا الزمان الذي يسمح فيه القضاء للعميل جعفر غضبوني بالمغادرة من مطار بيروت
الإمام السيد علي الخامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني "كوف إيران بركت"
الإمام الخامنئي: ينبغي الإفتخار باللقاح الوطني الذي صنع بجهود الباحثين والعلماء الشبان الإيرانيين ونال الترخيض مؤخراً
تشييع الناشط الفلسطيني نزار بنات في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وسط حالة من الإستنكار والغضب لجريمة قتله
إصابة العشرات برصاص الإحتلال واختناقاً خلال مواجهات في قرية بيتا رفضاً لإقامة بؤرة استيطان جديدة على جبل صبيح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير مشروع انتاج اللقاح الايراني " كوف ايران بركت" : فاعلية اللقاح بلغت 93.5% و12 دولة طلبت شراء هذا اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
قطع الطرق عند دوار ايليا وتقاطع الراهبات في صيدا
منذ 2 ساعة
25 June، 2021
التعليقات
ذات صلة
السيد نصر الله: وأد الفتنة أَولى من كل شيء آخر… ولا زلت عند وعدي حول المحروقات..
حاملات “كينجال” تصل لأول مرة إلى قاعدة حميميم في سوريا
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان قضية سد النهضة
انطلاق مناورات عسكرية روسية في شرق البحر المتوسط
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}