السيد نصرالله: أوجه نداء لجمهور حزب الله بالتحديد بوجوب التحمل والصبر لان السجالات لا تنفع بل يزيد الضغائن والأحقاد البلد غالي على الجميع لكن من قدم الشهداء والتضحيات يجب ان يكون البلد أغلى بالنسبة لهم ولا يجوز تضييع البلد بل نحرص ان نحافظ عليه – موقع قناة المنار – لبنان
السيد نصرالله: أوجه نداء لجمهور حزب الله بالتحديد بوجوب التحمل والصبر لان السجالات لا تنفع بل يزيد الضغائن والأحقاد البلد غالي على الجميع لكن من قدم الشهداء والتضحيات يجب ان يكون البلد أغلى بالنسبة لهم ولا يجوز تضييع البلد بل نحرص ان نحافظ عليه