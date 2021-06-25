واشنطن قد تترك نحو 650 جنديا في أفغانستان بعد انسحاب الجزء الرئيسي من قواتها

أفاد مصدر رسمي لوكالة “أسوشيتد برس” بأنه من المرجح أن تترك واشنطن نحو 650 جنديا أمريكيا في أفغانستان بعد انسحاب الجزء الأكبر من قواتها المحتلة من البلاد.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يبقى ما يقرب من 650 عسكريا أمريكيا في أفغانستان لضمان سلامة الدبلوماسيين بعد انسحاب الجزء الرئيسي من قوات الاحتلال الأمريكية، والذي يجب أن يكتمل معظمه في غضون أسبوعين.

وأشار إلى أنه من المرجح أيضا بقاء عدة مئات من القوات الأمريكية في مطار كابل حتى سبتمبر، حيث سيساعدون الجيش التركي في توفير الأمن هناك.

وكانت تركيا عرضت حراسة وإدارة مطار كابل بعد انسحاب الولايات المتحدة وقوات “الناتو” الأخرى من أفغانستان.

المصدر: وكالة رويترز