الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم والحرارة تتعدى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، مما يزيد نسبة الشعور بالحر كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض في المناطق الساحلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام