الحاج حسن: حزب الله لم يوقف اتصالاته ومبادرة الرئيس بري مستمرة

اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إن “حزب الله لم يوقف اتصالاته وأن مبادرة الرئيس نبيه بري مستمرة من أجل تشكيل الحكومة”.

واكد الحاج حسن في حديث للمنار أن “البطاقة التمويلية لن تحل المشكلة لكنها ستسد بعض الثغرات، وللأسف الشديد نقاش البطاقة التمويلية قد تأخر”.

وشدد على ان “المرحلة ليست مرحلة سهلة ولا يمكن النهوض بلبنان من دون وضع خطة تعافٍ، فنحن ذاهبون إلى أزمة فقدان الدولارات للاستيراد من الخارج”.

وانتقد افتقاد لبنان إلى الرؤية الاقتصادية، مشيرا إلى أن “البعض كان يمانع وجود رؤية اقتصادية، ولغاية اليوم لا وجود لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام