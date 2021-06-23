كوريا الشمالية: لا نفكر بالاتصال مع الولايات المتحدة الاميركية

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري سون غون إن بلاده لا تفكر حتى في استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الاميركية.

وأشاد ري بالبيان الذي أصدرته شقيقة كيم، كيم يو جونغ، والذي قال إنه يتجاهل “الحكم المتسرع والافتراضات والتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة”، وأضاف “نحن لا نفكر حتى في إمكانية حدوث أي اتصال مع الولايات المتحدة، ناهيك عن وجودها، والتي لن تؤدي بنا إلى أي شيء سوى استهلاك الوقت الثمين”.

يأتي ذلك، عقب تصريحات لشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قالت فيها إن توقعات الولايات المتحدة للمحادثات “ستغرقهم في خيبة أمل أكبر”.

وزادت الآمال الاميركية باستئناف المحادثات النووية بعد أن أصدر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعليمات للمسؤولين في مؤتمر سياسي الأسبوع الماضي للتحضير للحوار والمواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بدوره، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تصريحات كيم بأنها “إشارة مثيرة للاهتمام”.

المصدر: روسيا اليوم