رئيس الجمهورية اتصل بوزير الصحة وطلب تعزيز الفرق الصحية في المطار لتفادي ازدحام الوافدين لإجراء فحوصات ال PCR – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 23 2021 - 19:18

رئيس الجمهورية اتصل بوزير الصحة وطلب تعزيز الفرق الصحية في المطار لتفادي ازدحام الوافدين لإجراء فحوصات ال PCR

منذ 1 ساعة 23 June، 2021
الرئيس ميشال عون
لبنان

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن الموجود في زيارة رسمية في تركيا، وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده مطار رفيق الحريري الدولي في قاعة وصول المسافرين، وذلك لإجراء فحوصات الPCR الضرورية للآتين من الخارج، وذلك من خلال زيادة أعداد الفرق الصحية التي يتولى أفرادها إجراء الفحوصات، والاستعانة عند الضرورة، ولا سيما خلال أوقات الذروة، بفرق إضافية لتفادي إنتظار الواصلين إلى المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة