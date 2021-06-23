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June 23 2021 - 17:14

“الجهاد”: قضية الأسرى خط أحمر وعلى رأس أولويات المقاومة

منذ 30 mins 23 June، 2021
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي الاربعاء أن “انتصار الاسير الشيخ خضر عدنان يظهر الإرادة الفلسطينية الصلبة التي تؤكد على خيار المقاومة والجهاد حتى وان اختلفت الساحات”.

وقال سلمي “أسرانا ليسوا وحدهم في معركتهم إنما خلفهم الشعب الفلسطيني كاملاً والمقاومة الفلسطينية”، ولفت الى أن “المقاومة الفلسطينية أكدت وما زالت تؤكد على أن قضية الأسرى خط أحمر وعلى رأس أولوياتها”.

هذا ويواصل الاسير عدنان اضرابه عن الطعام داخل معتقلات العدو الذي ثبتت احدى محاكمه قرار الاعتقال الاداري المخالف للقوانين.

المصدر: فلسطين اليوم

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