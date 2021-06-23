رئيس الأركان الايراني اللواء “محمد باقري”: لقاح “ميلاد” ناجح وسيتم اعتماده للاستخدام العام قريبا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 15:06

رئيس الأركان الايراني اللواء “محمد باقري”: لقاح “ميلاد” ناجح وسيتم اعتماده للاستخدام العام قريبا

منذ 28 mins 23 June، 2021
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