قرار يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداريّ للشيخ خضر عدنان ومن المنتظر تعليق إضرابه خلال ساعات (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 12:46

قرار يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداريّ للشيخ خضر عدنان ومن المنتظر تعليق إضرابه خلال ساعات (فلسطين اليوم)

منذ 46 mins 23 June، 2021
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