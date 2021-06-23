خمس نصائح للتخلص من احتباس الماء بالجسم في أيام الصيف!

مع حلول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة – لذا يستلزم الأمر الحصول على تبريد كافٍ للجسم! وسرعان ما يصبح احتباس الماء بالجسم ملحوظًا كلما طالت فترات التعرض لموجات الحر الشديد.

وبينما يتعرض بعض الناس للتعرق أو يعانون من الصداع ، فإن الأطراف المنتفخة تصعب الحياة اليومية على آخرين. والنساء على وجه الخصوص هن أكثر الفئات التي غالبا ما تتأثر بهذا، حسبما كتب الموقع الألماني الطبي “فيت فور فان”.

على غرار التعرق، فإن رد فعل الجسم هذا (تورم الأطراف) وإن كان مزعجا، لكنه في الواقع مجرد وظيفة وقائية للتعامل بشكل أفضل مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تتمدد الأوعية الدموية حتى تتمكن من تبديد الحرارة على نحو أفضل. ثم تتباطأ الدورة الدموية، وتفقد الأوردة مرونتها ، مما يجعلها أكثر نفاذاً، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يتدفق السائل أيضًا إلى الأنسجة المحيطة ولا يمكن نقله بالشكل الصحيح بعيدًا عبر الأوردة. ومع تأثير الجاذبية تكون النتيجة هي: تورم الأطراف.

وتكمن المشكلة لدى كثير من النساء في ضعف النسيج الضام الذي لا يستطيع تكييف الأوردة بشكل صحيح مع ارتفاع درجات الحرارة. وتعد النساء الحوامل، أو من يعانون من زيادة الوزن أو من يشربون القليل جدًا من الماء من الفئات الأكثر عرضة للإصابة باحتباس السوائل أيضا، فتتورم اليدان والقدمان والكاحلان والساقان، كما جاء في موقع “بونته” الألماني، نقلا عن “فيت فور فان”.

وهناك طرق مختلفة يمكن بها القضاء على احتباس الماء، حسبما ذكر الموقعان الألمانيان، ومن بينها:

1. الحركة: بمجرد أن تبدأ الشمس في الغروب وتنخفض درجات الحرارة يجب ممارسة تمارين رياضية. فالسير أو الركض الخفيف أو ركوب الدراجة وسط بيئة خضراء، كلها تنشط الدورة الدموية في الساقين، لكن أفضل شئ هو السباحة لبعض الوقت في حمام سباحة مكشوف.

2. الحرص على التبريد بين الفينة والأخرى: يُنصح بالاستحمام أثناء النهار وما عليك سوى تبليل الرجلين لبضع دقائق بالماء البارد ثم أخذ فترات راحة كل بضع ثوان وتدفئتها في الشمس مرة أخرى.

3. تنشيط الدورة الدموية: ارفع قدميك للأعلى، هذا يجعل من السهل على الدم أن يتدفق إلى القلب. وأثناء الوقوف يساعد القفز إلى الأعلى ببساطة في تنشيط الدورة الدموية.

4. الأكل والشرب بشكل صحيح: يعتبر شرب كمية كافية من الماء أمرا مهما للحفاظ على استمرار دوران الدم ومن الأفضل استخدام المياه المعدنية أو شاي الأعشاب غير المحلى، فهذا الأخير يساعد أيضا على خفض منسوب السوائل في الجسم. وتناول الطعام بشكل صحيح يمكن أن يساعد أيضا في علاج تورم الساقين. ينصح بتناول عدة وجبات صغيرة وخفيفة مكونة من الفواكه والخضروات الطازجة وكذلك الأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة الدسمة.

5. تجنب الأحذية الضيقة: إذا انتفخت ساقاك وقدماك جراء ارتفاع درجات الحرارة فلن تحتاج إلى أحذية لتقييدها أكثر وما عليك إلا ارتداء أحذية مفتوحة ومريحة.

المصدر: dw.com