اجتماع للفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي السنوار(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 19:00
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الرئيس بري يؤكد بحديث صحافيّ أن مبادرته أو مساعيه لتشكيل الحكومة لا تزال قائمة ولن يتراجع إلاّ بتوافر مبادرة أخرى مقبولة
الرئيس بري: الانتظار سيطول والبلد لا يحتمل التأخير ولا يحتمل إنتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة
5 ضحايا من عائلة واحدة و3 جرحى في حادث سير على أوتستراد صيدا _ بيروت في محلة السعديات
وزارة الاقتصاد: ارتفاع سعر ربطة الخبز الى 3000 ل ل كحد أقصى بعد توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو شعبنا المنتفض في الضفة والقدس والداخل المحتل لتصعيد المقاومة
فصائل المقاومة الفلسطينية: نؤكد على ضرورة وقف الاستفزازات في القدس والشيخ جراح وبطن الهوى
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندين قرار الأمين العام للأمم المتحدة لعدم إدراج الإحتلال على قائمة العار
3 أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية بإضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
قوات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء لما يزيد على 20 منشأة في قرية روجيب شرق نابلس
إعلام العدو: وفد "أمني إسرائيلي" يتوجه الى مصر للمرة الثانية خلال أيام لبحث قضية الأسرى "الإسرائيليين" في غزة
إعلام العدو: "اسرائيل" ستشارك في مناورات عسكرية دولية ضخمة في البحر الأسود في الـ28 من الجاري إلى جانب دول إسلامية
وزارة الصحة بكيان العدو: يبدو أننا سنحتاج لتوفير جرعة ثالثة من لقاح كورونا لأن عددا ملحوظا من متلقي اللقاح أصيبوا بالمرض
الخارجية الأمريكية: لا وسيلة أخرى غير الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم
وزير الخارجية النمساوي: قد لا يكون الاتفاق النووي مثاليا لكنّه مهمّ
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة المشجح بمحافظة مأرب
اليمن: مسيرة حاشدة للاطفال في العاصمة صنعاء تنديداً بمواقف الأمم المتحدة بحق أطفال اليمن
الإخبارية السورية: التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية جورين بريف حماه الغربي
10 قتلى بينهم 9 أطفال إثر اصطدام أكثر من 15 سيارة قرب غرينفيل في ولاية ألاباما الأمريكية
وزير الخارجية الروسي: موسكو وكاراكاس تبحثان إمكانية إمداد فنزويلا بالأسلحة الروسية
الرئيس الروسي: النظام الأمني الأوروبي تدهور بشكل خطير مع ازدياد التوترات ومخاطر حدوث سباق تسلح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار: اللقاء مع منسق الأمم المتحدة كان سيئاً وسنجتمع مع الفصائل لنقرر خطوتنا التالية
وزارة خارجية العدو تعلن أن يائير لبيد سيقوم بأول زيارة رسمية لوزير صهيوني إلى الإمارات الأسبوع المقبل
صحيفة الوطن السورية: وفد روسي اقتصادي كبير يصل اليوم إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين
المنامة ترفض تقريراً أممياً دعا إلى إطلاق سراح ناشطين بحرينيين 2 محكومين بالإعدام انتزعت اعترافاتهما تحت التعذيب
الكرملين: نواصل تقييم العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الطابع البناء لقمة جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن
الخارجية الروسية: يجب على واشنطن معاقبة نفسها على ما فعلته في العراق ويوغوسلافيا قبل النطق بكلمة قانون
البحرية الأميركية تبدأ سلسلة اختبارات لحاملة طائراتها الأحدث والأكثر تطوراً لتحديد جاهزيتها للحرب
المحكمة الدستورية في تركيا توافق على لائحة الاتهام التي تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي ومنع قياداته من العمل السياسي
لجنة الانتخابات الأرمينية: فوز رئيس الوزراء نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اجتماع للفصائل الفلسطينية في مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحي السنوار(فلسطين اليوم)
منذ 14 mins
22 June، 2021
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