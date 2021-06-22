الانفجارات التي تسمع غرب غزة ناجمة قيام الطيران الحربي الاسرائيلي بغارات وهمية في عرض البحر(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2021 - 16:00

الانفجارات التي تسمع غرب غزة ناجمة قيام الطيران الحربي الاسرائيلي بغارات وهمية في عرض البحر(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 22 June، 2021
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