4 قتلى و3 جرحى حصيلة الحادث المروري على اوتوستراد #السعديات مفرق #برجا (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 21:52

4 قتلى و3 جرحى حصيلة الحادث المروري على اوتوستراد #السعديات مفرق #برجا (التحكم المروري)

منذ 54 mins 21 June، 2021
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