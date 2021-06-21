مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 21-6-2021

كلَّ عامٍ وكلُّ الآباءِ بألفِ خير، والابُ اللبنانيُ معافىً من مرارةِ الايامِ وثِقْلِ الاحوال..

كلَّ عامٍ ولبنانُ أبٌ صالحٌ لبنيه، محميٌ من بعضِ ابنائِه الذين اَضاعوا خيراتِه وشوّهوا سُمعتَه ودمّروا صورتَه التي بُنيت بكثيرٍ من التضحيات، وعُمِّدت بدماءِ اخوتِهم الذين استُشهدوا لبقائه في عزٍّ وهناء.

كلَّ عامٍ ولبنانُ محميٌ من بعضِ ابنائه الذين يتعمّدونَ اهانتَه على منصاتِ العوَزِ والفقرِ ويطوِّقونَه بكلِّ اشكالِ الازماتِ المصطنعة..

وفيما الازمةُ السياسيةُ على حالها، فان اتصالاتٍ تجري ولا يزالُ مضمونُها – وفق معلومات المنار – حبيسَ الكواليس، اما الازماتُ الاقتصاديةُ والماليةُ فتتغذى من حبلِ السُرةِ السياسي، وكأنَ لا من يريدُ ان يُفككَ تلكَ الازماتِ او يُجزِّئَها للتخفيفِ من عِبئها، وانما يريدونَ جمعَها بكلِّ تشعباتِها، وزيادةَ الاعباءِ على كلِّ الآباءِ والامهات، وكلِّ لبنانيٍّ آمنَ بلبنانَ وطناً وحيداً له ولعيالِه..

رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون لم ييأس من وصولِ المبادراتِ الى حلٍّ معَ وجودِ العقلاء، شرطَ عدمِ المساسِ بالدستور وبالصلاحيات.

وبالدستورِ ووثيقةِ الوفاقِ الوطني جَددت حركةُ امل الالتزام ، بعيداً عن الانانيةِ والمصالحِ الشخصية، اما المدخلُ الاساسُ للحلِّ فبتشكيلِ حكومةٍ وفقَ مندرجاتِ وعناوينِ مبادرةِ الرئيس نبيه بري، كما جاءَ في بيانِ المكتبِ السياسي للحركة..

في طهران، وببيانٍ واضحٍ لثوابتِ الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ اطلَّ الرئيسُ المنتخبُ السيد ابراهيم رئيسي، مؤكداً تمسكَ حكومتِه بدعمِ قضايا الامةِ المحقةِ وفي طليعتِها القضيةُ الفلسطينية، مبدياً كلَّ انفتاحٍ على دولِ الجوارِ وواضعاً العلاقةَ معَ دولِ العالمِ في ميزانِ مصلحةِ ايرانَ وشعبِها. السيد رئيسي وعدَ الشعبَ الايرانيَ بالعملِ لتحسينِ ظروفِه الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ على اساسِ القواعدِ الثورية، واساسُها اجتثاثُ الفسادِ والمفسدين..

المصدر: قناة المنار