أردوغان: فتحنا باباً أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2021 - 19:46

أردوغان: فتحنا باباً أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة

منذ 20 mins 21 June، 2021
أخبار موقع المنار

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