“تجمع العلماء” هنأ بانتخاب رئيسي: الشعب الايراني وجه صفعة مدوية لأميركا

هنأ “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثينن الامام السيد علي الخامنئي والرئيس الايراني المنتخب إبراهيم رئيسي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا، بمناسبة انتخاب رئيسي رئيسا لإيران.

وقال التجمع “لقد اثبت الشعب الإيراني المسلم البطل من خلال كثافة الاقتراع أنه يؤمن ويدافع عن مبادئ الجمهورية الإسلامية”، وتابع “قد وجه بذلك صفعة مدوية للشيطان الأكبر أميركا وكل من راهن على أنه سيقاطع الانتخابات اعتراضا منه على الثورة والدولة”.

وأضاف التجمع مخاطبا السيد رئيسي “إننا على ثقة تامة أنكم ستلتزمون كما هو نهج الإمام الخميني العظيم وبتوجيه من الولي الفقيه الإمام الخامنائي الدفاع عن قضايا المسلمين والمستضعفين في العالم وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين وتحرير ما تبقى من أرضنا العزيزة في لبنان والوقوف في وجه الفتنة المذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام