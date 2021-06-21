موظفو مستشفى بيروت الحكومي اعتصموا لعدم إنصافهم: طفح الكيل

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان موظفي مستشفى بيروت الحكومي الجامعي اعتصموا داخل المستشفى بدءا من التاسعة صباحا، وتحدث باسمهم عبد اللطيف عيسى الذي أشار إلى أن “الكيل قد طفح والرواتب باتت لا تكفي لمنتصف الشهر وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومع ذلك تستمر الإدارة في حرمانهم من حقوقهم المستحقة التي منها: إدراج السلسلة وتثبيتها على أساس الراتب.

تصحيح الرواتب (دفع غلاء معيشة) بما يتناسب مع الغلاء الفاحش حيث فقدت الرواتب قيمتها الشرائية. البدء بدفع قسط شهري ثابت من المتأخرات من المفعول الرجعي الخاص بالسلسلة والتي تجاوزت الثلاث سنوات وأكثر. وقف قرارات الحسم “التعسفية” واحترام الإجراءات القانونية في ما خص معاقبة الموظف. دفع الهبات والتبرعات التي حصلت عليها المستشفى باسم الموظفين والتي منها مبالغ بالدولار الاميركي”.

وأكد الموظفون استمرار اعتصامهم حتى يوم غد الثلاثاء، وسيكون التجمع بدءا من الثامنة والنصف صباحا أمام مدخل الطوارئ.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام