الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة شمالاً واستقرار في درجات الحرارة ، ويتكون الضباب على المرتفعات .

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل ، ومتوسط مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%

– حال البحر: متوسط الموج

-حرارة سطح الماء: 25 درجة

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية