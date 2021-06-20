المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2021 - 23:34
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الأمين العام لحزب الله يبرق للسيد ابراهيم رئيسي مباركاً فوزه بثقة الشعب الإيراني وانتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية
السيد حسن نصرالله: انتخابكم في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة أحيا الآمال الكبيرة بالمستقبل القريب الآتي
السيد نصرالله: انتخابكم أحيا الآمال بالقدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في ظل قيادة سماحة الإمام الخامنئي
السيد نصرالله للسيد رئيسي: كنتم دائماً عوناً للمظلومين وداعماً لمحور المقاومة طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات
السيد نصرالله للسيد رئيسي: اليوم يتطلع إليكم كل المقاومين والأحرار ويرون فيكم سنداً قوياً في مواجهة المحتلين والمستكبرين
اجتماع سوري - لبناني في دمشق لبحث التعاون الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين وسبل تخطي الحصار الغربي
يضم اجتماع دمشق عن الجانب السوري وزير الخارجية فيصل المقداد وسفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي
ويضم عن الجانب اللبناني النواب حسين الحاج حسن - علي حسن خليل - أسعد حردان - عبد الرحيم مراد - آغوب بقرادونيان
كما يضم الوفد اللبناني في دمشق الوزير السابق صالح الغريب وبطرس فرنجية ممثلا تيار المردة
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: نريد حكومة برئاسة الحريري وتنازلنا لكن الذي لا يريد تشكيل حكومة سيبقى يختلق الحجج
باسيل: اشتراط منحنا الثقة للحكومة سابق لأوانه وهذا قرار خاص يرتبط بتركيبة وشكل الحكومة وبيانها الوزاري
باسيل: يا سيد حسن أنا جبران باسيل ومن دون تحميلكم أي عبء أقبل ما تقبلون به لأنفسكم وهذا آخر كلام لي بالحكومة
باسيل: نريد طاولة حوار لحل مشكلة الحكومة أولاً ومن ثم للاتفاق على النظام السياسي والخيارات الكبرى والاستراتيجية الدفاعية
البطريرك الراعي: يعطل المسؤولون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات ونحن لا نشكو من قلة الصلاحيات بل من قلة المسؤولية
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: نأمل ألا يكون هناك من يخوض الانتخابات النيابية بمعركة تشكيل الحكومة
وزارة الصحة العامة: 134 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
مسؤول حركة حماس في غزة يحيى السنوار: لم تتغير طبائع الفلسطينيين بحملات التطبيع والانهزام وموعدنا هو الصلاة في القدس
مصادر يمنية: استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة
العراق: هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد التي تضمّ عسكريين أميركيين غرب البلاد
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: الأطراف سيعودون إلى بلادهم لاتخاذ قرار وليس للتشاور وقريبون جدا من التوصل لاتفاق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا: الأطراف سيعودون إلى بلادهم لاتخاذ قرار وليس للتشاور وقريبون جدا من التوصل لاتفاق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تدين في قرار غير ملزم الانقلاب في بورما وتدعو الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح إلى هذا البلد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي
منذ 1 ساعة
20 June، 2021
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