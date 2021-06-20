المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2021 - 23:34

المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني للمنار: إغلاق مفاعل بوشهر تقني ولا يوجد عمل تخريبي

منذ 1 ساعة 20 June، 2021
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