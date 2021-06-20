وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 134 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 20 2021 - 20:12

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 134 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 40 mins 20 June، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة