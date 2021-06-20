اجتماع لبناني سوري في دمشق بحث التعاون الاقتصادي المشترك

عقد في دمشق اجتماع حول التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسوريا وسبل تنفيذ الإتفاقيات المشتركة بين البلدين حضره عن الجانب السوري وزير الخارجية فيصل المقداد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي ، وعن الجانب اللبناني كل من النواب حسين الحاج حسن عن حزب الله وعلي حسن خليل عن حركة امل وأسعد حردان عن الحزب السوري القومي الاجتماعي ، والنائب عبد الرحيم مراد وعن حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان اضافة الى الوزير السابق صالح الغريب ممثلا الحزب الديموقراطي اللبناني ، وعن تيار المردة بطرس فرنجية.

المصدر: موقع المنار