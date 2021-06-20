وزراء خارجية إيران وأفغانستان وتركيا يؤكدون على مشارکتهم في مسيرة السلام بافغانستان

اكد وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا وافغانستان على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام في افغانستان ومكافحة الارهاب في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد الیوم الاحد بين وزراء الخارجية؛ الايراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاووش اوغلو والافغاني محمد حنيف اتمر، على هامش منتدى الدبلوماسية المنعقد في مدينة انطاليا التركية.

وتم خلال الاجتماع البحث في العديد من القضايا منها التجارة والترانزيت والهجرة ومكافحة تهريب المخدرات والارهاب.

واكد وزراء خارجية الدول الثلاث على المشاركة الفاعلة في مسيرة السلام في افغانستان ومكافحة الارهاب في المنطقة.

ومن التوافقات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماع؛ التعاون الترانزيتي عن طريق مسارات المواصلات الايرانية وكذلك تنمية التعاون الاقتصادي مع افغانستان.

وتم في ختام الاجتماع اصدار بيان ثلاثي من قبل وزراء خارجية الدول الثلاث .

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى انطاليا الخمیس الماضي للمشاركة في اجتماع المنتدى الدبلوماسي تلبية لدعوة من نظيره التركي مولود جاووش اوغلو.

وعلى هامش المنتدى التقى ظريف منذ الخمیس الماضي بوزراء خارجية العراق وفنزويلا وافغانستان وكرواتيا وباكستان وطاجيكستان وبولندا ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغانية عبدالله عبدالله ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وكان ظریف قد اجتمع الى نظيره الافغاني محمد حنيف اتمر على هامش المنتدى اول امس الجمعة واعلن استعداد ايران للمشاركة المؤثرة في ترسيخ الامن والاستقرار في افغانستان، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الاطراف السياسية الافغانية من اجل اعادة الامن المستديم الى افغانستان.

كما التقى ظريف نظيره التركي على هامش المنتدى يوم امس السبت.

وكان منتدى الدبلوماسية في انطاليا قد بدا اعماله الجمعة بكلمة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويشارك في المنتدى العديد من كبار مسؤولي الدول ووزراء الخارجية ورؤساء منظمات دولية واقليمية ودبلوماسيين بارزين.

المصدر: وكالة ارنا