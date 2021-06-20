قوى الأمن: مروجا مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: “توفرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في عدد من بلدات قضاء المتن. وبنتيجة الإجراءات الميدانية والاستعلامية، والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى ط. ج. (مواليد العام 1985، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات.

وبتاريخ 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود، في محلة زوق مكايل، في أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة مستأجرة من نوع كيا بيكانتو. وبتفتيشه والسيارة، عثر على 127 ظرفا، بداخلهم مادة الكوكايين زنتها حوالى 137 غراما ومبلغ مالي. وبتفتيش منزله، ضبط ما يأتي:

– 4 علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها 100 غرام.

– قطعة من حشيشة الكيف زنتها حوالى 5 غرامات.

– ميزان حساس، وأكياس نايلون وأوراق تستخدم في توضيب المخدرات، ومبلغ مالي.

وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات إلى عدد من الزبائن، وبالاستحصال عليها من شخص يدعى ش. ح. (مواليد العام 1980، لبناني).

وبتاريخ 11-6-2021 وبنتيجة المتابعة، أوقف الأخير من دورية من الشعبة في محلة أدونيس. وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين، وهاتفان خلويان. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام