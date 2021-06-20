رؤساء دول أمريكا اللاتينية يهنئون الرئيس الايراني الجديد

هنأ رؤساء عدد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، إلى جانب زعماء العالم الآخرين، السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة الإيرانية.

وحسب وكالة إرنا، عكس الموقع الرسمي لنائب الرئيس الفنزويلي ووسائل الإعلام الأمريكية اللاتينية الرسائل الودية للقادة من خلال انعكاس خبر فوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 1400 في إيران.

وبعث الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” برسائل تهنئة إلى الشعب الإيراني والسيد إبراهيم رئيسي كرئيس منتخب لإيران.

وكتب رئيس فنزويلا في تغريدة على تويتر: أهنئ إخواني في الجمهورية الإسلامية الايرانية على التقدم الخالي من العيوب والديمقراطية لانتخابات 28 يونيو، التي انتخب فيها السيد إبراهيم رئيسي رئيسًا جديدًا للأمة الإيرانية.

وكما بعث كبار المسؤولين في حكومة نيكاراغوا برسائل تهنئة لانتخاب السيد إبراهيم رئيسي.

وكما نشر وزير الخارجية الفنزويلي “خورخي إيريسا” بيانًا دعمًا لإيران حكومةً وشعباً عبرتويتر التابعة لوزارة الخارجية الفنزويلية.

وكما بعث الرئيس الكوبي “ميغيل دياز كانيل” برسائل تهنئة حارة إلى الرئيس الإيراني المنتخب عبر صفحته الرسمية على تويتر، متمنياً للسيد إبراهيم رئيسي سلطة الجمهورية الإسلامية الايران والقيام بواجباته.

المصدر: وكالة ارنا