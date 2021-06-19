الشيخ روحاني: مشاركتكم الواسعة في الانتخابات زرعت اليأس لدى الأعداء

في رسالة وجهها إلى الشعب الايراني، رأى الرئيس الشيخ حسن روحاني أن “المشاركة الجماهيرية الملحمية في الانتخابات، هي تجسيد عظيم لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية وتجلي كبير لتجديد العهد مع الشهداء”، مخاطباً أبناء الشعب بالقول إن “مشاركتكم الفاعلة في الانتخابات بعثت اليأس والندم لدى الأعداء وذوي النوايا السيئة”.

وأضاف روحاني مخاطبا الشعب أن “مشاركتك الملحمية التي قل نظيرها، أيها الشعب المدهش، في حدث سياسي كبير ومصيري تجسيد لتجديد العهد مع المبادئ السامية للامام الخميني الراحل وتلبية لتوجيهات قائد الثورة الكبير وتجلي لتجديد العهد مع الشهداء العظماء الذين باتت ارواحهم مبعثا للوحدة والتلاحم الدائم في تاريخ الشعب الايراني”.

وتطرق روحاني الى “محاولات الأعداء تقليل نسبة المشاركة في الانتخابات”، قائلاً إن “المشاركة الجماهيرية الواسعة في الدورة 13 للانتخابات الرئاسية، وانتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى رغم شدة الحرب النفسية المعادية زرعت اليأس والندم لدى أعداء هذا الشعب، وتجلت حركة الشعب الايراني مرة اخرى في مسيرة التعالي والتدبير والتعقل والأمل بمستقبل مشرق، الأمر الذي اثبت أن هذا الشعب قد تجاوز والى الأبد الاجراءات اللامشروعة المفروضة عليه من قبل قوى الهيمنة والتسلط، وانه خرج منتصرا مرفوع الرأس من ساحة المعركة مع العدو الداخلي والخارجي”.

المصدر: ارنا