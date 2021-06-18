مستوطنون صهاينة بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة واد الحصين في مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 23:52

مستوطنون صهاينة بحماية قوات الاحتلال يقتحمون منطقة واد الحصين في مدينة الخليل

منذ 1 ساعة 18 June، 2021
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