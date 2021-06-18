مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، على طريق جنين نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 18 2021 - 20:40

مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة، على طريق جنين نابلس

منذ 6 mins 18 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات