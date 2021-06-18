تواصل الاقبال الكثيف في الانتخابات الايرانية وقائد قوى الامن الداخلي يؤكد انها تجري بشكل سلس دون مشاكل أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 19:04
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الناخبون الإيرانيون يتوافدون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في حسينية الإمام الخميني قدس سره في العاصمة الإيرانية طهران
الإمام الخامنئي: حضور أبناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو أمر مهم لأمنهم وبناء مستقبلهم ولصالح البلاد
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني اليوم في الساحة وهو من يتحكم بها عبر حضوره عند صناديق الاقتراع
الشيخ حسن روحاني بعد الإدلاء بصوته: أدعو الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات ذات الأهمية الداخلية والإقليمية والدولية
وزير الأمن الإيراني: لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الآن وهناك جهود متواصلة لإنهاء الاستحقاق الانتخابي بشكل آمن
قوات الاحتلال تعتدي بالرصاص وقنابل الغاز على مظاهرة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة نصرة للرسول "ص"
مصدر طبي فلسطيني: التعامل مع 36 إصابة بالرصاص المطاطي والهراوات خلال المواجهات التي اندلعت مع الإحتلال في المسجد الأقصى
إصابة بالرصاص في الرأس وعشرات الإصابات الأخرى خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: مواجهات مع قوات العدو في كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة
الشيخ علي الخطيب للبنانيين: ليكن تظاهركم من أجل تأليف حكومة تنهي الانقسام وتعمل على قانون انتخابي خال من القيد الطائفي
الشيخ أحمد قبلان: توجهوا اليوم قبل الغد إلى حكومة تلغي المزرعة وتنقذ الوطن قبل فوات الأوان وإلا على لبنان السلام
اللواء عباس ابراهيم لروسيا اليوم: مصير لبنان على المحك لذلك هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لإيجاد حل
اللواء ابراهيم: روسيا على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية وهي قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر وحل الأزمات
اللواء ابراهيم: دول غربية تحاول التواصل مع سوريا بالملف الأمني لكن دمشق تريد تواصلاً على المستويات السياسية والدبلوماسية
رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض: لن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة العراق ولن نسمح بتقسيم البلد
فالح الفياض: هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير والحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة
وزير الخارجية الفرنسي يرحب بـ"وقف الهجمات الكلامية" بين باريس وأنقرة ويطالب تركيا بمبادرات ملموسة حول القضايا الخلافية
قتيل و13 جريح جراء إطلاق نار في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يقول إنّ على بلاده الاستعداد للحوار كما للمواجهة مع واشنطن في عهد جو بايدن
مقتل 3 أشخاص على الأقل وفقدان 5 في انقلاب مركب مهاجرين كان يضم 49 راكباً في جزر الكناري
الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة إلى رقم قياسي هو 82.4 مليوناً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المطارات الأوروبية تتوقّع أن يستغرق تعافيها من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات
بريطانيا تسجل 11007 إصابات جديدة بكورونا مع ظهور متحور دلتا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أربعة أشهر
وكالة الأدوية الأوروبية: على دول الاتحاد الأوروبي استخدام جميع اللقاحات المتاحة لمكافحة كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تواصل الاقبال الكثيف في الانتخابات الايرانية وقائد قوى الامن الداخلي يؤكد انها تجري بشكل سلس دون مشاكل أمنية
منذ 45 mins
18 June، 2021
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