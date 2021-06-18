الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و165 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 5، الخليل 4، طولكرم 1، نابلس 3، رام الله 1، قطاع غزة 151”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 6، الخليل 1، طولكرم 3، نابلس 25، رام الله والبيرة 3، سلفيت 1، طوباس 4، قطاع غزة 410″، وتابعت “تم تسجيل حالتي وفاة في مدينة نابلس وحالة وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس”.

المصدر: فلسطين اليوم