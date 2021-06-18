مراسل المنار: 4 اصابات جراء اعتداء قوات العدو الاسرائيلي على مظاهرة في المسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة نصرة للرسول(ص) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 13:56

مراسل المنار: 4 اصابات جراء اعتداء قوات العدو الاسرائيلي على مظاهرة في المسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة نصرة للرسول(ص)

منذ 5 mins 18 June، 2021
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