رئيس مجلس الشورى الاسلامي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 10:16

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

منذ 47 mins 18 June، 2021
محمد باقر قاليباف
ايران - عربي وإقليمي

ادلى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشرة.

وادلى قاليباف بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة (2:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل ويبلغ عدد الناخبين قرابة 60 مليون شخص.

المصدر: وكالة فارس

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