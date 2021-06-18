رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله صادق آملي لاريجاني صباح اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وادلى آية الله آملي لاريجاني بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 التي بدأت صباح اليوم الجمعة في البلاد بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة (2:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

المصدر: وكالة فارس