أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 18-06-2021

الأخبار

«السلطة» تخيّر السكّان: ذلّ فقدان السلع أو ذلّ جنون الأسعار

رفع الدعم عن البنزين: حان وقت الحمير

الحريري يتشاطر على الجميع

‫عهد جديد في إيران: رئيسي يقود القاطرة؟

النهار

الحريري لـ”النهار”: أولوية التأليف قبل الاعتذار

دوريل في بيروت اليوم وفرصة أخيرة للحل الحكومي قبل العقوبات الفرنسية والأوروبية .

الاضراب الباهت افتقر إلى النبض الشعبي رغم اتساعه في معظم المناطق والقطاعات .

دعم الجيش لا يلغي مبادرة باريس لحكومة مهمّة

اللواء

هدنة «الثقة المفقودة».. إدارة دولية للبنان بالتقسيط !

رواتب العسكريين خارج مؤتمر دعم الجيش.. وغجر: التنقل بالسيارة للقادرين فقط

الجمهورية

إضراب السلطة ضد السلطة!

عالأرض يا حكم

تبريد مفاجئ بلا أفق على جبهة التأليف.. وتـنـــاقض في نتائج الاضراب

الديار

تحذيرات من اليرزة «ونصائح» حزب الله: القوى السياسية تتهيب «الشارع»

الحركة الاحتجاجية «باهتة» وقائد الجيش يحذر من «الانهيار» الامني الشامل

تعميم للاجواء السلبية حكوميا «لاصوت يعلو»على التحشيد الطائفي والمذهبي

البناء

إيران تنتخب اليوم رئيسها الجديد… والترجيحات لرئيسي… والاتفاق النوويّ ليس ناخباً

رفع الدعم يتقدّم الملفات… ووزير الطاقة يبشّر بسعر 200 ألف لصفيحة البنزين

حزب الله يشغّل محركاته… والإضراب صرخة في وادٍ… بأصوات ونيّات متعدّدة

المصدر: صحف