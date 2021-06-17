الاتحاد الأوروبي: بوريل يزور لبنان السبت والأحد المقلبين

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يزور لبنان السبت والأحد المقلبين، في زيارته الرسمية الأولى، في لحظة حرجة للغاية للبلاد التي تعاني من أزمات عدة. كما تأتي زيارته، في وقت يتعين فيه بإلحاح على القيادة السياسية اللبنانية تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية. وسيحمل بوريل رسائل أساسية للقيادة اللبنانية، ويعرب عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات البالغة الصعوبة”.

واشارت إلى أن “خلال زيارته، سيعقد بوريل اجتماعات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين اللبنانيين، وكذلك مع ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني. وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ووزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ونائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر. وفي 19 الجاري، سيكون له تصريح عند الساعة 10:45 صباحا. وسيتم نشر ملاحظاته خطيا على الموقع الإلكتروني لجهاز العمل الخارجي الأوروبي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام