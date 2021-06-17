التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جار للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 17 2021 - 20:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن نشجع على التشكيل والتأليف ونشجع على التنازلات
الشيخ قاسم: نحن ندعو للإسراع بتشكيل الحكومة وتقديم التنازلات المتبادلة وإلاّ لا ندري إلى أين سيذهب البلد مع عدم الاتفاق
الشيخ قاسم: سنكون دائماً سنداً لتفاهم الرئيسين وندعوهما للإسراع لأن البلد لم يعد يتحمل ونحن معهما في الاتفاق والتفاهم
كتلة الوفاء للمقاومة: تشكيل الحكومة هو التدبير الأول الذي يقع عليه بدء الاجراءات لوقف التردي وتحسين أوضاع البلاد
الوفاء للمقاومة: التنازلات المتبادلة ضرورة على الجميع وليست منقصة من أحد لكن التصلّب سيضيع الفرص أمام الوطن والمواطنين
الاتحاد العمالي العام ينفذ اضراباً عاماً على كامل الأراضي اللبنانية إحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية
انعقاد المؤتمر الافتراضي لدعم الجيش اللبناني بدعوة من فرنسا وإيطاليا والأمم المتحدة وبمشاركة 20 دولة
وزيرة الدفاع زينة عكر: لا يجوز التخلّي عن الجيش اللبناني الذي يشكل الضمانة لاستقرار لبنان وأمن اللبنانيين
قائد الجيش العماد جوزاف عون: لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويجب دعم الجيش ومساندته كي يبقى متماسكاً ويقوم بمهامه
وزارة الصحة اللبنانية: 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
شركة طيران الشرق الأوسط: الاتحاد الأوروبي صنف لبنان ضمن فئة "البلدان البيضاء" بالنسبة إلى وباء كورونا
الأمم المتحدة تطلب من موظفيها في لبنان تأمين طعام ومياه صالحة للشرب ومحروقات بكميات تكفي لمدة أسبوعين
فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عند جبل صبيح جنوب نابلس
إعلام العدو: خطر البالونات الحارقة يعادل الصواريخ مع معادلة القدس- غزة
إعلام العدو: الأردن يتخلى نهائياً عن فكرة مشروع " قناة البحرين" مع "إسرائيل" وهي قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت
الشرطة الألمانية: مقتل رجل وامرأة في إطلاق نار في وسط بلدة إسبلكامب في غرب ألمانيا وفرار مطلق النار
المطارات الأوروبية تتوقّع أن يستغرق تعافيها من أزمة كوفيد-19 أكثر من عشر سنوات
بريطانيا تسجل 11007 إصابات جديدة بكورونا مع ظهور متحور دلتا في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أربعة أشهر
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إعلام العدو عن مصادر إماراتية: إلغاء "اسرائيل" الاتفاقية سيعرض اتفاقيات أبراهام للخطر
إعلام العدو عن الحكومة السودانية: هناك خيبة أمل من نتائج اتفاقية التطبيع مع "اسرائيل" التي لم تف بوعودها بمساعدة الخرطوم
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لا يمكن لسوريا أن تتخلى عن هويتها وانتمائها فهذا هو تاريخ نضالها وكفاحها
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران اكتفت ذاتيا بإنتاج البنزين وباتت مصدرة لهذا المنتج الاستراتيجي
جنيف: انعقاد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على جولتين
بيان أمريكي-روسي: سنطلق حواراً ثنائياً شاملاً بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونعمل على الحد من النزاعات والحرب النووية
بايدن: اتفقت مع بوتين على إطلاق حور استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم والعمل من أجل مصلحة شعبينا
بوتين: اللقاء مفيد لتحديد خلافاتنا وثمة أسئلة عديدة في العلاقات الروسية-الأمريكية ومن الصعب القول إن العلاقات ستتحسن
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جار للمعالجة
منذ 30 mins
17 June، 2021
التعليقات
ذات صلة
الجيش اللبناني: زوارق حربية معادية خرقت المياه الاقليمية اليوم وامس
الوزير حسن بحث مع تجمع شركات الأدوية في تأمين هبة للبطاقة الصحية الإلكترونية
وزير الصحة هنأ اللبنانيين خلال تكريمه من وفد إغترابي جنوبي على إدراج لبنان ضمن القائمة البيضاء للاتحاد الأوروبي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}