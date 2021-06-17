التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جار للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 20:14

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة محلة انفاق #المطار باتجاه #خلدة بسبب تسرب مادة الزيوت والعمل جار للمعالجة

منذ 30 mins 17 June، 2021
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