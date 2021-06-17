مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 20:12

مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري(سانا)

منذ 1 ساعة 17 June، 2021
أخبار موقع المنار

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