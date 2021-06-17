العدو الاسرائيلي يقمع وقفة شعبية في القدس المحتلة رفضا لشتائم المستوطنين الصهاينة بحق النبي محمد(قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 18:46

العدو الاسرائيلي يقمع وقفة شعبية في القدس المحتلة رفضا لشتائم المستوطنين الصهاينة بحق النبي محمد(قناة الأقصى الفضائية)

منذ 6 mins 17 June، 2021
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