اجتماع لرابطة معلمي الأساسي ولجنة الرقابة على المصارف عرض للرواتب وملحقاتها ومستحقات صناديق المدارس

التقى وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي برئاسة حسين جواد، ضم محمد إسماعيل وميرفت الشميطللي، لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان ممثلة بالدكتورين كامل وزنة وعادل دريق.

وعرض جواد بجسب بيان ل”المعاناة التي يتعرض لها الأساتذة والمعلمون لا سيما منهم المتعاقدون لسحب رواتبهم وملحقاتها نتيجة إجراءات المصارف بوضع سقف للسحوبات أو التضييق على عملية السحب النقدي”.

وأوضح الوفد أن “الرواتب ليست مدخرات ليصار الى تقنينها، وأكثر المعلمين يقومون بسحبها لسداد ديونهم، لا سيما منهم المتعاقدون منهم”، مطالبا ب”ضرورة إستثناء المعلمين بمختلف مسمياتهم ودفع رواتبهم المحولة دفعة واحدة”.

وتم ايضا التطرق إلى تحويل مساهمات صناديق المدارس ومجالس الأهل، وكانت المدارس تنتظرها منذ عامين لتقوم بسداد إلتزاماتها، وإذ بالمصارف تحتجزها وتحدد سقفا للسحوبات وتطلب عمولات مرتفعة على المبالغ التي تتجاوز ذلك السقف.

وبحسب بيان الرابطة، “أكدت لجنة الرقابة متابعتها لمعالجة هذا الامر وطلبت من الرابطة تزويدها بالبيانات والإحصاءات اللازمة ليصار إلى متابعة الموضوع مع حاكم مصرف لبنان حتى خواتيمه، وقد أعرب الدكتور كامل وزني إستعداده للوقف الى جانب المدرسة الرسمية ودعمها في شتى المجالات. وأوضح الدكتور عادل دريق أنه لا بد من إيجاد حلول لهذه المعاناة وأن المعلمين يستحقون التكريم وسينقل هذه المعاناة إلى حيث يجب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام