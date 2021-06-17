الاسمر للسياسيين: توقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة وبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد، “الساسة الى ان يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ”.

وقال “ما يحصل يخرج عن نطاق العقل لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فورا إلى تنازلات”. اضاف “ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولارا، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق الا بوجود حكومة انقاذ”.

واكد ان “لا شيء أكبر من الوطن ولا شيء اكبر من لبنان، يجب ان ندافع عنه وطنا نهائيا لجميع اللبنانيين، وما يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة قتل من دون رصاص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام