بوتين: روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 19:34

بوتين: روسيا لا تنفذ أي تدريبات عسكرية على حدود الولايات المتحدة التي تجري مناورات قرب حدودنا

منذ 21 mins 16 June، 2021
أخبار موقع المنار

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