بوتين: لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2021 - 19:32

بوتين: لدينا التزام واحد حول أوكرانيا وهو الإسهام في تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة

منذ 22 mins 16 June، 2021
أخبار موقع المنار

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